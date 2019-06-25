США подтвердили отсутствие защиты от российских ракет

США изучают возможность ответа на Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, сообщает ТАСС.

«У нас сейчас нет систем защиты от российских крылатых ракет, но мы будем искать ответ на нарушения Россией ДРСМД, в частности в сфере новых разработок», — заявил постпред.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. США приостановили выполнение своих обязательств по соглашению с февраля.

В октябре 2018 года в Исследовательском институте ВМС США признали, что системы противоракетной обороны, развернутые в Румынии и Польше, допускают легкое переоборудование в наступательные комплексы, что нарушает ДРСМД.

«Авангард» и «Сармат», а также крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представлены Путиным в марте 2018 года.

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