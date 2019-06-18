Госдума приостановила действие ракетного договора

Госдума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 июня.

За закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

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В документе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия договоренностей будет приниматься главой государства.

Планируется, что Совет Федерации рассмотрит инициативу президента 26 июня.

30 мая президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о приостановлении действия ДРСМД. В марте им был подписан указ о приостановлении Москвой выполнения обязательств по договору.

Первыми из договора вышли США. В феврале Вашингтон проинформировал о своем решении российскую сторону, а также обвинил Москву в нарушении условий соглашения. Москва отвергает все обвинения.

В качестве ответных мер РФ также разработает наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности.

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