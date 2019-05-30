Путин внес в Госдуму законопроект о ракетном договоре

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован в думской базе законопроектов.

«В течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения», — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Он также поручил проинформировать об этом США.

Вашингтон объявил о приостановке обязательств по ракетному договору в феврале. Американская сторона обвинила Россию в нарушении условий соглашения.

Соответствующий договор был заключен между СССР и США в 1987 году. Он запрещает иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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