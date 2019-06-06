Путин назвал плюс ядерного оружия

После создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

«Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет», — сказал он.

Российский лидер также выразил озабоченность в связи с выходом США из договоренностей по ПРО. По его словам, это раскачивает системы глобальной безопасности.

В октябре прошлого года Путин заявил, что РФ применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории. Он отметил, что агрессивные действия не останутся без должного ответа.

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