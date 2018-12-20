Путин объявил об угрозе применения баллистических ракет

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил об опасности применения баллистических ракет в неядерном исполнении. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.

«Из мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, хрен ее знает, в ядерном она [исполнении] или не в ядерном, поди там разберись. Это очень опасная вещь», — сказал он.

Глава государства также выразил сожаление, что нарастает тенденция недооценки опасности ядерной войны. Он подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений.

18 октября Путин заявил, что РФ применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории. Он подчеркнул, что возмездие неизбежно и агрессор должен об этом знать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!