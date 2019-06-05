Россия и Китай призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы

Россия и Китай призывают остальные страны вернуть все ядерное оружие на их территорию. Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина размещено на официальном портале главы российского государства.

«Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия). Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран», — говорится в заявлении.

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По мнению лидеров стран, ядерные державы должны отказаться от менталитета «холодной войны» и прекратить развитие систем ПРО. Кроме того, лидеры государств предлагают разработать документ, который гарантировал бы предотвращение гонки вооружений в космосе.

6 мая сообщалось, что Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США, инициатором которой выступает американский президент Дональд Трамп.

3 мая МИД России выступил против договора о запрещении ядерного оружия.

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