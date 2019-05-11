США отказались пускать россиян на конференцию по ядерной безопасности

США отказались выдать визы российским делегатам комитета по подготовке конференции по Договору о ядерном нераспространении. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

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Он назвал позицию Вашингтона «полным абсурдом и абсолютно недопустимой ситуацией», указав, что действия США являются противоправными с точки зрения многосторонней дипломатии.

Ермаков пояснил, что ООН четко и однозначно требует от США предоставлять участникам подобных мероприятий визы и обеспечивать им беспрепятственный проезд в район размещения центральных учреждений Всемирной организации в Нью-Йорке.

26 апреля президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю полностью отказаться от ядерного оружия. Кремль положительно оценил эту идею, отметив, что не знает деталей предложения американского лидера.

3 мая российские дипломаты назвали ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. «Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия и провоцирует нарастание противоречий между его участниками», — сказано в заявлении. По мнению Москвы, ядерное разоружение должно быть поэтапным и не может осуществляться «в отрыве от реалий».

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