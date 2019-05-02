США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России

Ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России, и снижать порог его применения американские власти не планируют, заявил помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что США испытывают «большую обеспокоенность» из-за российской военной программы и наблюдают за действиями России в оборонной сфере. Он добавил, что Вашингтон не допустит у потенциальных противников мыслей о наличии преимущества над США.

По словам Трахтенберга, беспокойство американских властей вызывает доктрина «эскалация для деэскалации», которой якобы придерживается Россия. В США уверены, что она предусматривает ограниченное применение ядерного оружия во время войны с использованием обычных видов вооружения, утверждает замглавы Пентагона.

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Официальная военная доктрина России подразумевает применение ядерного оружия только в случаях, когда против нее или ее союзников применялось оружие массового поражения, либо когда агрессия с применением обычного оружия несет опасность существованию страны, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией. Новую боеголовку W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. Ее мощность составляет около пяти килотонн.

В марте председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что Вашингтон не должен отказываться от возможности нанесения ядерного удара первым.

В феврале 2018 года Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой назвал Россию и Китай основными противниками США. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия.

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