В США начали производить новое ядерное оружие для борьбы с Россией

В США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией. Об этом сообщает издание NPR.

Новую боеголовку W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. Ее мощность составляет около пяти килотонн. Производство оружия организовано в Техасе, первую партию должны поставить в войска до конца сентября.

По данным издания, разработка ядерных боеголовок малой мощности была запущена по указанию администрации президента США Дональда Трампа. Власти США считают, что у России есть аналогичное вооружение, которое может дать ей преимущество в случае конфликта. Новые боеголовки позволят Вашингтону уравнять шансы.

Эксперты считают, что ядерное оружие малой мощности может ограничить зону конфликта и более точно прогнозировать потери среди гражданского населения. С другой стороны, специалисты опасаются, что подобные разработки лишь увеличат вероятность ядерной войны, поскольку снимут ограничение на использование ядерного оружия из-за его небольшой мощности. Помимо этого боеголовки могут спровоцировать новую гонку вооружений.

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