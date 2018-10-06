СМИ узнали о планах США применить ядерное оружие во Вьетнаме

Американские военные планировали применить ядерное оружие в разгар войны во Вьетнаме в 1968 году. Это следует из рассекреченных архивных документов, пишет The New York Times.

Согласно документам, главнокомандующий американскими войсками во Вьетнаме генерал Уильям Уэстморленд на протяжении долгого времени готовил секретную операцию под кодовым названием Fracture Jaw («Перелом челюсти»). Она предполагала переброску в Южный Вьетнам ядерного оружия, которое могло быть использовано для атаки северовьетнамских сил.

Как отмечает издание, о плане Уэстморленда стало известно советнику по безопасности президента США Уолту Ростоу, который сразу же сообщил о нем занимавшему тогда пост главы государства Линдону Джонсону. По словам младшего секретаря 36-го президента США Тома Джонсона, когда американский лидер узнал о готовящейся операции, он был «невероятно опечален» и распорядился немедленно свернуть программу.

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«Джонсон никогда по-настоящему не доверял своим генералам. Он глубоко уважал генерала Уэстморленда, но не хотел, чтобы ходом войны управляли его генералы», — пояснил секретарь президента, отметив, что Джонсон боялся, что война во Вьетнаме может перерасти в «масштабный конфликт», в который вступит Китай.

В августе сообщалось, что Вьетнам потребовал от агрохимической компании Monsanto выплатить компенсацию за последствия распыления вредных веществ американскими войсками во время войны в середине прошлого века.

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