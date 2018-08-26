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Вьетнам потребовал компенсацию за распыленные американцами гербициды

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Эпизод Вьетнамской войны

Вьетнам потребовал от агрохимической компании Monsanto выплатить компенсацию за последствия распыления вредных веществ американскими войсками во время войны в середине прошлого века. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление представителя вьетнамского МИД Нгуена Фуонга Тра.

«Вьетнам пострадал от ужасных последствий войны, особенно от долговременных и разрушительных последствий токсичных химических веществ, в том числе "агента Оранж" (смесь гербицида и дефолианта, которые вызывают опадение листьев и уничтожение растительности. — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Нгуен Фуонг Тра.

Представитель МИД сослался на решение Верховного суда Калифорнии, который в начале августа обязал Monsanto выплатить 289 миллионов долларов школьному садовнику, заболевшему лимфомой после работы с веществом, произведенным компанией. Данное судебное решение создало прецедент и опровергло звучавшие ранее заявления, что гербициды Monsanto и других компаний, которые использовала американская армия во время войны, были безвредны, заявил Нгуен Фуонг Тра.

Компания Monsanto со своей стороны отметила, что была лишь одним из девяти подрядчиков американского правительства во время войны во Вьетнаме, а спецификации и правила использования «агента Оранж» были разработаны властями США.

В 1961-1971 годах американцы распылили во Вьетнаме 45 миллионов литров вещества «агент Оранж», чтобы лишить своих противников укрытия и пищи. Диоксин, который содержится в «агенте Оранж», приводит к распространению врожденных дефектов и онкологических заболеваний.

Monsanto была основана в 1901 году в Миссури, в июне этого года ее купил немецкий химический концерн Bayer.

Боевые действия во Вьетнаме начались в пятидесятых годах прошлого века. Вьетнам был разделен на две части. На севере образовалась Демократическая республика Вьетнам, которую поддерживали СССР и Китай. В Южном Вьетнаме, поддерживаемом американцами, началась подпольная борьба за воссоединение с севером. В начале шестидесятых годов был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама и Армия освобождения Южного Вьетнама. В 1965 году США отправили войска против северного Вьетнама. Война закончилась в 1970 году победой Севера и объединением всего Вьетнама под властью компартии. Число жертв войны оценивается от 1,2 до 4,2 миллионов человек, среди американского контингента погибли более 50 тысяч человек.

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