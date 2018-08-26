Вьетнам потребовал компенсацию за распыленные американцами гербициды

Вьетнам потребовал от агрохимической компании Monsanto выплатить компенсацию за последствия распыления вредных веществ американскими войсками во время войны в середине прошлого века. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление представителя вьетнамского МИД Нгуена Фуонга Тра.

«Вьетнам пострадал от ужасных последствий войны, особенно от долговременных и разрушительных последствий токсичных химических веществ, в том числе "агента Оранж" (смесь гербицида и дефолианта, которые вызывают опадение листьев и уничтожение растительности. — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Нгуен Фуонг Тра.

Представитель МИД сослался на решение Верховного суда Калифорнии, который в начале августа обязал Monsanto выплатить 289 миллионов долларов школьному садовнику, заболевшему лимфомой после работы с веществом, произведенным компанией. Данное судебное решение создало прецедент и опровергло звучавшие ранее заявления, что гербициды Monsanto и других компаний, которые использовала американская армия во время войны, были безвредны, заявил Нгуен Фуонг Тра.

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Компания Monsanto со своей стороны отметила, что была лишь одним из девяти подрядчиков американского правительства во время войны во Вьетнаме, а спецификации и правила использования «агента Оранж» были разработаны властями США.

В 1961-1971 годах американцы распылили во Вьетнаме 45 миллионов литров вещества «агент Оранж», чтобы лишить своих противников укрытия и пищи. Диоксин, который содержится в «агенте Оранж», приводит к распространению врожденных дефектов и онкологических заболеваний.

Monsanto была основана в 1901 году в Миссури, в июне этого года ее купил немецкий химический концерн Bayer.

Боевые действия во Вьетнаме начались в пятидесятых годах прошлого века. Вьетнам был разделен на две части. На севере образовалась Демократическая республика Вьетнам, которую поддерживали СССР и Китай. В Южном Вьетнаме, поддерживаемом американцами, началась подпольная борьба за воссоединение с севером. В начале шестидесятых годов был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама и Армия освобождения Южного Вьетнама. В 1965 году США отправили войска против северного Вьетнама. Война закончилась в 1970 году победой Севера и объединением всего Вьетнама под властью компартии. Число жертв войны оценивается от 1,2 до 4,2 миллионов человек, среди американского контингента погибли более 50 тысяч человек.

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