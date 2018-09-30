Во Вьетнаме нашли останки исчезнувшего пятьдесят лет назад советского летчика

На севере Вьетнама обнаружено тело советского летчика Юрия Пояркова, пропавшего сорок семь лет назад во время учебного полета. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Поисковая экспедиция была организована по инициативе внучки летчика. На протяжении всего года велись поиски, и в результате удалось найти останки двух тел и обломки самолета.

Юрий Поярков был определен во Вьетнамскую народную армию в составе группы советских специалистов, направленных для оказания военной помощи. Он служил пилотом-инструктором. В апреле 1971 года Поярков вместе с вьетнамским летчиком отправился в учебный полет на советском истребителе МиГ-21С и не вернулся. Вьетнамцы не смогли отыскать их и спустя десять дней поиски прекратили, рассказал историк авиации Николай Бодрихин.

Всего в 1965-1974 годах из СССР во Вьетнам было направлено более шести тысяч генералов и офицеров и почти 5 тысяч солдат и сержантов срочной службы. По разным данным, во время военных действий погибло от семи до шестнадцати советских военнослужащих.

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