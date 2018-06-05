Фото пропавшего 30 лет назад советского летчика нашли в газете за 1992 год

В газете «Известия» за январь-февраль 1992 года найдена сделанная в Афганистане фотография, на которой, предположительно, изображен считавшийся без вести пропавшим советский военный летчик, сообщает РЕН ТВ.

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Снимок сделан художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Им проиллюстрирована заметка с заголовком «Кто узнает этого парня?». Телеканал не уточняет, о чем шла речь в материале.

Об обнаружении летчика стало известно 31 мая. В настоящее время он может находиться на территории Пакистана, где располагались лагеря для советских военнопленных.

Имя мужчины не сообщалось из-за требований конфиденциальности, но, согласно основной версии, его зовут Сергей Пантелюк. Он родом из Ростовской области и пропал в Афганистане в 1987 году. По другой версии, речь может идти о советском пилоте Александре Миронове.

Война в Афганистане между правительственными войсками и моджахедами началась в 1973 году. Позднее к конфликту присоединился СССР, в декабре 1979-го в страну были введены советские войска. За 10 лет погибли более 14,5 тысячи граждан Советского Союза, были сбиты 125 боевых самолетов советских ВВС.

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