Раскрыто вероятное имя пропавшего в Афганистане 30 лет назад советского летчика

Найденным живым советским летчиком, пропавшим без вести во время войны в Афганистане, предположительно, оказался старший лейтенант Сергей Пантелюк, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, это единственный военнослужащий ВВС, который значится в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год, о чем упомянул ранее собеседник РИА Новости, не раскрыв имени из-за требований конфиденциальности.

Известно, что он родился в 1962 году. Предположительно, летчик жил в городе Батайск Ростовской области. В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. Его Су-17 вылетел с аэродрома Баграм и пропал с радаров 27 октября 1987 года. Считалось, что он был сбит из ПЗРК в 180 километрах северо-восточнее Баграма в афганской провинции Парван.

Имя Сергея Пантелюка с подписью «пропал без вести» также указано на мемориальной доске выпускников школы Зернограда №2, погибших при исполнении интернационального долга. По словам собеседника газеты, у летчика остались 80-летняя мать и сестра.

По другим данным, речь идет о советском летчике Александре Миронове. Такое имя назвал источник ТАСС в Международном благотворительном фонде ветеранов «Боевое братство». Он сообщил, что данные о найденном военнослужащем, сбитом в Афганистане в 1987 году, были переданы России представителями США в рамках работы комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

Ранее 1 июня глава Союза десантников России Валерий Востротин рассказал, что найден живым советский летчик, считавшийся пропавшим без вести. Предположительно, его нашли в Пакистане — именно там находились все лагеря для советских военнопленных.

Военное противостояние между правительственными войсками и моджахедами началось в Афганистане в 1973 году. В декабре 1979-го руководство СССР приняло решение ввести войска на территорию страны. Спустя 10 лет все советские солдаты покинули Афганистан. Там погибло около 14,5 тысячи граждан Советского Союза.

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