Сбитого 30 лет назад советского летчика нашли в Афганистане живым

Советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся без вести пропавшим, найден там живым спустя три десятилетия после вывода войск. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Союза десантников России Валерий Востротин.

«Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — отметил он.

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Фамилия и имя летчика пока не разглашаются.

По словам Востротина, ситуация с ним обсуждалась с представителями Афганистана накануне в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий «Боевое братство — Battle brotherhood» — «Боевые сестры — Battle Sisterhood» в Подмосковье.

Решение о вводе СССР войск на территорию Афганистана, где с 1973 года происходил вооруженный конфликт между правительственными силами и моджахедами, было принято в декабре 1979 года. До полного вывода всех частей в 1989 году службу там прошли 620 тысяч советских солдат. Безвозвратные потери составили 14 453 человека. За 10 лет в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.

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