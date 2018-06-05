Семья сбитого летчика понадеялась опознать его в найденном в Афганистане

Семья военного летчика Сергея Пантелюка из Ростовской области, который пропал без вести 30 лет назад, надеется, что именно его обнаружили в Афганистане в конце мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя подразделения поисковой организации «Миус-фронт», автора-составителя книги памяти об Афганской войне Эльвиру Берсеневу.

«Мать Пантелюка 30 лет ждет, что сын в дверь постучится: всегда только и говорила, что он жив и вернется. Весь военный городок гудит. Мы издавали книгу памяти по Афганской войне: из Зерноградского района не вернулись из Афганистана 11 человек — 10 из них мы похоронили на родине», — рассказала она. Берсенева добавила, что один — Пантелюк — числится пропавшим без вести.

«Ждем добрых вестей — хотелось бы, чтобы это был он, такое счастье будет для семьи. Он успел получить письмо от жены, что у них родилась дочь, но она ни разу не видела отца — только по рассказам и фотографиям», — добавила глава организации.

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О том, что в Афганистане найден живым советский летчик, стало известно 31 мая. Его имя не раскрывалось из-за требований конфиденциальности, однако, как выяснил «Коммерсантъ», это может быть именно Пантелюк. Издание подчеркивало, что он — единственный служащий ВВС, который значился пропавшим без вести за 1987 год.

По другим данным, речь идет о советском летчике Александре Миронове. Такое имя назвал источник в Международном благотворительном фонде ветеранов «Боевое братство».

Военное противостояние между правительственными войсками и моджахедами началось в Афганистане в 1973 году. В декабре 1979-го руководство СССР приняло решение ввести войска на территорию страны. За время конфликта погибло более 14,5 тысячи граждан Советского Союза.

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