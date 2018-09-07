Могилу с сотней человеческих скелетов нашли в Мексике

Массовое захоронение с останками по меньшей мере 166 человек обнаружили в Мексике. Об этом сообщил генеральный прокурор Джордж Уинклер, пишет Mirror Online.

По его словам, находка была сделана по анонимной наводке в штате Веракрус, расположенном на побережье Мексиканского залива. «Помимо человеческих останков, мы нашли более 200 предметов одежды, 114 вещественных доказательств, а также различные аксессуары и личные вещи», — сообщил он. Анализ скелетов показал, что они пролежали в земле как минимум два года.

Отмечается, что жертв может оказаться больше: пока оценка сделана после подсчета черепов, найденных в 32 местах одного участка за месяц. Уинклер не раскрыл местоположение находки, сославшись на безопасность работающего на месте персонала. В то же время он призвал тех, у кого пропали без вести родственники, сдать свою ДНК для тестов.

Как отмечает издание, Веракрус уже долгое время является важным пунктом для наркоторговцев, перевозящих вещества на север к американской границе. В штате также часто совершаются жестокие преступления.

В конце августа сообщалось, что в городе Маннар на Шри-Ланке на месте массового захоронения нашли более 100 человеческих скелетов. Братская могила была обнаружена во время стройки.

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