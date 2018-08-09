Найдено загадочное захоронение древнейшей цивилизации

Археологи в ходе раскопок в Мексике обнаружили кости, в том числе странный вытянутый череп, которые принадлежат древним майя и их предку, жившему семь тысяч лет назад. Это древнейшая из известных находок, имеющих отношение к коренной американской цивилизации, которая в то время только зарождалась. Об этом сообщает издание Sky News.

Исследователи нашли три скелета в пещере, расположенной в штате Табаско на юге Мексики. Возраст двух скелетов достигает четырех тысяч лет, а третий датирован семья тысячами лет назад, когда происходил переход от охотников-собирателей к оседлому образу жизни. По словам исследователей, пещера использовалась не для жилья, а для священных ритуалов и погребения в течение многих поколений.

Считается, что вытянутый череп у древних народов был признаком красоты и высокого статуса.

Ранее, 3 августа сообщалось, что международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что древняя цивилизация майя могла погибнуть из-за продолжительной и сильной засухи.

В феврале американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя. По мнению ученых, наличие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид указывает на существование в древности на исследованных территориях десятков крупных городов.

Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса с двух тысяч лет до нашей эры вплоть до начала колониального периода. Она известна развитой системой письменности, искусством, архитектурой и знаниями в области математики и астрономии. Примерно в конце XVII века ее последний независимый город перешел в подчинение испанцев.

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