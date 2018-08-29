На Шри-Ланке затеяли стройку и нашли массовое захоронение

В городе Маннар на Шри-Ланке на месте массового захоронения обнаружили более 100 человеческих скелетов. Как сообщает The Guardian, останки людей продолжают находить каждый день.

Братская могила была обнаружена во время стройки: работники увидели человеческие кости, копая котлован для фундамента здания. Останки находились на глубине около трех метров. Специалисты проведут экспертизу, чтобы установить, как долго они пролежали в земле, и сколько всего человек были закопаны в этом месте.

Как отмечается, захоронение — одно из крупнейших в стране. «Мы нашли 101 человека, из траншеи уже достали 96 скелетов», — рассказал один из археологов. При этом еще половина могилы пока остается нетронутой.

В отличие от найденного до этого захоронения в городе Матале, в котором тела были аккуратно сложены рядом, в маннарское их, судя по всему, просто сбрасывали. Из-за этого идентифицировать останки будет намного сложнее. В то же время отмечается, что по меньшей мере 10 скелетов принадлежат несовершеннолетним.

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Считается, что могила появилась в городе во времена гражданской войны: боевые действия с перерывами продолжались 26 лет. Война между правительством Шри-Ланки и мусульманами-тамилами закончилась в 2009 году. «Тигры освобождения Тамил-Илама» вели вооруженную борьбу за создание независимого государства с 1983 года.

Данные о числе жертв конфликта разнятся. По некоторым сведениям, за время войны погибли 100 тысяч человек. The Guardian отмечает, что около 20 тысяч считаются пропавшими.

Большинство жителей Шри-Ланки — свыше 75 процентов населения — буддисты. Мусульмане составляют почти девять процентов 21-миллионного населения страны.

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