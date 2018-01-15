На Шри-Ланке женщинам разрешили и сразу запретили покупать алкоголь

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена вернул запрет на продажу алкоголя женщинам. Закон, запрещающий женщинам покупать алкогольные напитки, был отменен министром финансов страны Мангалом Самаравирой на прошлой неделе. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Решение министра вызвало протесты со стороны консервативных буддистов в некоторых районах страны. Национальное движение за защиту прав потребителя обвинило министра финансов в поощрении пьянства и призвало Сирисена вмешаться и вернуть запрет.

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Впервые запрет был установлен в 1979 году, чтобы угодить консервативному буддистскому обществу того времени.

Производителям алкогольных напитков на Шри-Ланке также запрещено продавать алкоголь полицейским и членам вооруженных сил в униформе. Министр финансов Самаравира считает, что такие запреты провоцируют расширение алкогольного черного рынка и лишают государство большой статьи налогов.

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