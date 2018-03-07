Война между мусульманами и буддистами испугала власти Шри-Ланки

На Шри-Ланке буддисты-экстремисты продолжают нападать на мечети и принадлежащие мусульманам заведения, несмотря на введенный властями режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает Reuters в среду, 7 марта.

«Полиция арестовала семь человек. В результате инцидентов пострадали три сотрудника правоохранительных органов», — заявил представитель полиции Руван Гунасекара (Ruwan Gunasekara). Он добавил, что информации о пострадавших гражданских пока нет.

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6 марта президент страны Майтрипала Сирисена ввел чрезвычайное положение в стране сроком на десять дней. Это решение связано с беспорядками, начавшимися в городе Канди в воскресенье. Тогда в ответ на убийство буддиста, совершенное, предположительно, мусульманином, неизвестные подожгли магазин, принадлежащий другому последователю ислама.

Сообщается, что конфликт между представителями двух концессий усиливался в течение прошлого года. Буддисты-фундаменталисты обвиняют мусульман в принуждении людей перейти в ислам и разрушении их религиозных памятников. Некоторые националисты также выступали против приема Шри-Ланкой беженцев рохинья, бежавших от преследований в Мьянме.

Чрезвычайное положение в стране было введено впервые с 2011 года, после того, как в 2009-м закончилась гражданская война с мусульманами-тамилами. «Тигры освобождения Тамил-Илама» вели вооруженную борьбу за создание независимого государства с 1983 года. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По некоторым сведениям, за время войны погибли сто тысяч человек, причем все население Шри-Ланки насчитывает около двадцати миллионов.

Большинство жителей Шри-Ланки — буддисты, они составляют около 75 процентов населения. Мусульмане составляют почти девять процентов 21-миллионного населения страны.

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