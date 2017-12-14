Россияне остались без цейлонского чая из-за вредного жука

Россельхознадзор с 18 декабря ограничивает ввоз на территорию России всей растительной продукции из Шри-Ланки из-за выявленного в чае опасного вида жука. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

«В упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект — капровый жук, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Вредителя обнаружили во время проверки партии чая весом 18,2 тонны. Уточняется, что ограничения на ввоз будут действовать до проведения переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны.

Капровый жук является одним из самых опасных вредителей зерна и различных продуктов его переработки. В ряде стран, включая Россию, он считается карантинным объектом. Его личинки поражают рис, кукурузу, масличные, бобовые, а также семена овощных, лесных и декоративных культур.

Шри-Ланка считается родиной цейлонского чая. В 2016 году с острова в Россию ввезли чая и кофе на 160 миллионов долларов.

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