Россия отказалась от бразильского мяса с биодобавками

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С 1 декабря запрещены поставки в России бразильской свинины и говядины из-за обнаружения в них рактопамина — биодобавок для роста мышечной массы, сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, Россельхознадзор вынужден констатировать, что, согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии животноводческой продукции в 2017 году снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста», — отмечается в сообщении.

По российскому законодательству при производстве пищевой продукции запрещено применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в страну продукции, полученной с применением этих веществ.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2016 году Бразилия поставила в Россию 129 тысяч тонн говядины, в 2015-м — 163 тысячи тонн. В январе-сентябре нынешнего года импорт составил 98 тысяч тонн. Поставки свинины в прошлом году увеличились до 240 тысяч тонн с 232 тысяч тонн в 2015 году. За 9 месяцев с начала года ввезено 191 тысяча тонн бразильской свинины, подсчитали в ИКАР.

В октябре Россия расширила санкции против западных стран. Под запрет попали живые свиньи и субпродукты из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других государств. Также санкционный список пополнили свиной и птичий жир, жир крупного рогатого скота, овец, коз и животное масло.


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