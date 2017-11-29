За свежестью продуктов будут следить из космоса

Министерство транспорта предлагает отслеживать свежесть продуктов из космоса с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Подобное предложение содержится в дорожной карте по контролю за температурным режимом при транспортировке продуктов питания, с которым ознакомилась принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Ведомство намерено следить за температурой мяса, рыбы, овощей фруктов и других продуктов, которые не проходят консервацию и требуют особых условий транспортировки. Согласно дорожной карте, Минтранс намерен обязать все компании, которые занимаются перевозками, передавать данные по температуре с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил изданию, что ситуация с нарушениями температурного режима при перевозке грузов встречается регулярно. Выходом бы стал контроль за ним по спутниковой связи на всем пути следования груза. Власов убежден, что наличие подобной системы сделает невыгодным нарушение при транспортировке продуктов.

Для того чтобы система могла считывать показатели температуры, достаточно подключить к ЭРА-ГЛОНАСС термометр. Однако расходы на оснащение транспортных средств необходимыми системами не подсчитывались.

В целом участники рынка сдержанно оценили подобную инициативу. Крупные ретейлеры следят за соблюдением температурного режима при поставках продукции самостоятельно, зачастую компании не принимают грузы, если продукты потеряли товарный вид или транспортировались с нарушениями.

ЭРА-ГЛОНАСС изначально создавалась для фиксирования чрезвычайных ситуаций и аварий. Она самостоятельно определяет тяжесть аварии, отправляет экстренное сообщение в службу спасения и фиксирует геоданные с помощью спутников системы ГЛОНАСС. С 2017 года терминалы системы должны устанавливаться на все транспортные средства, продаваемые в России.