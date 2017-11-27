Сало на Украине рекордно подорожало

Стоимость сала на Украине побила рекорд и продолжает стремительно расти. Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет украинское издание «Вести».

«Цены на сало на Украине растут такими невероятными темпами, что эксперты уже сравнивают его с главной мировой криптовалютой — биткоином, который тоже дорожает не по дням, а по часам», — говорится в сообщении.

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По данным статистической службы страны, к середине ноября за килограмм сала просили около 68,11 гривен (150 рублей), что на 68 процентов больше, чем в начале года. Свинина за этот же период подорожала на 28 процентов.

В некоторых регионах Украины стоимость сала с начала года выросла в два раза — в Одесской области оно подорожало на 101 процент, в Николаевской — на 106 процентов. «Абсолютным рекордсменом по цене стал Киев, где к концу года за кило продукта просили в среднем 125 гривен (270 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — отмечают украинские «Вести».

Ключевыми поставщиками сала на украинский рынок традиционно являются частные домохозяйства. Но сейчас держать свиней становится невыгодно, так как отходов со стола становится все меньше, и селянам приходится закупать дорогие корма. «Себестоимость продукции, в том числе и сала, резко выросла. Как ни смешно это звучит, [но] мы объедаем свиней», — сказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По итогам 2016 года украинский экспорт свиного сала рухнул на 98 процентов. В денежном выражении он опустился до 0,09 миллиона долларов по сравнению с 7,74 миллиона в 2015-м.