В Шри-Ланке из заднего прохода контрабандиста достали килограмм золота

В аэропорту города Коломбо (Шри-Ланка) задержали контрабандиста, который прятал в заднем проходе около килограмма золота. Об этом сообщает BBC News.

45-летний мужчина, направляющийся в Индию, заинтересовал таможенников своей необычной походкой. При досмотре из него извлекли четыре золотых слитка, три куска желтого золота и восемь золотых ювелирных изделий. Все они были упакованы в полиэтилен.

Суммарный вес драгоценностей, которые вез контрабандист, составлял 904 грамма. Их стоимость оценивается в 4,5 миллиона шри-ланкийских рупий (1,6 миллиона рублей).

В 2014 году в Индию каждый день незаконно ввозили 700 килограммов золота, как правило, купленного в Дубаи, Шардже и Сингапуре, где оно стоит дешевле. Властям удавалось перехватить не более одного процента контрабанды.

В 2016-м сообщалось, что полиция австралийского города Брисбен арестовала байкера с заряженным пистолетом в заднем проходе.