Китаец попытался спрятать от таможенников два килограмма золота в ботинках

В Амурской области гражданин Китая попытался провезти через границу два килограмма золота в слитках, спрятав их в своей обуви. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Таможенники на Благовещенском пункте пропуска через государственную границу в ходе личного досмотра обнаружили контрабанду в специально вырезанных углублениях под стельками ботинок. Золото на сумму 4 миллиона 886 тысяч рублей было изъято.

В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

В действующем УК статья «Контрабанда» не касается ввоза товаров и регулирует только перемещение предметов искусства, оружия и различных стратегических и опасных материалов. Декриминализация остальных видов контрабанды произошла в 2011 году. Министерство финансов России предложило ввести уголовную ответственность за контрабанду ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или камней.