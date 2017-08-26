На Украине обнаружили протянутый из Молдавии подводный спиртопровод

Украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод, протянутый из Молдавии по дну Кучурганского водохранилища. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Отмечается, что шланг был проложен по направлению Днестровск — Лиманское. Его диаметр — 32 миллиметра. С его помощью злоумышленники, предположительно, намеревались незаконно поставлять спирт из Молдавии на Украину. Правоохранительные органы выяснили, что трубопровод установили недавно, он еще не использовался и запаха спирта от него не исходило.

Шланг был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому украинские пограничники демонтировали только часть шланга — до линии рубежа. Длина удаленной трубы составила 540 метров. Проводится расследование.

На украинско-молдавской границе нередко пресекают незаконную контрабанду спирта. К примеру, в 2015 году пограничники обнаружили партии этой жидкости объемом более семи тысяч литров. В 2013 года на дне Днестра тоже нашли спиртопровод.