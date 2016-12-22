Украинский посол объяснил публикацию «веселых картинок» о жертвах «Боярышника»

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров заявил, что «веселые картинки» про смерть от «Боярышника» в Иркутской области он опубликовал в знак протеста против российских властей. Об этом написал в своем микроблоге Twitter.

«Это направлено не против людей, а [против] власти, которая дома не может сберечь людей, а еще посылает их убивать граждан моей страны», — заявил Олефиров.

Ранее в четверг МИД России через Facebook обратился к Киеву в связи с публикациями дипломата. «Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?» — поинтересовались в ведомстве, прикрепив несколько оскорбительных по отношению к погибшим постов Олефирова.

20 декабря у здания посольства РФ в Киеве группа людей под руководством волонтера Виктории Сибирь устроила издевательскую акцию якобы в память о жертвах массового отравления в Иркутской области. Они принесли к диппредставительству флаконы с настойкой боярышника, а также плакаты с надписями «Не забудем» и «50 метиловцев — герои России».

Материалы по теме «Выглядит это совершенно чудовищно» Жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске стали почти полсотни человек

По последним данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 22 декабря 72 человека насмерть отравились концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). На сегодняшний день задержаны 13 человек.

В конце ноября стало известно, что в Харьковской области Украины из-за отравления фальсифицированным алкоголем погибли 57 человек. В крови 54 из них нашли метиловый спирт.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке ее территории, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.