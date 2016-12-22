Россия попросила Украину объяснить «веселые картинки» про смерть от «Боярышника»

МИД России через Facebook обратился к Киеву в связи с публикациями посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова.

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?» — поинтересовалось российское ведомство, прикрепив несколько постов Олефирова.

Эти посты в Twitter дипломата «Ленте.ру» найти не удалось, однако были обнаружены другие на ту же тему.

20 декабря у здания посольства России в Киеве группа людей устроила издевательскую акцию якобы в память о жертвах массового отравления «Боярышником» в Иркутской области. Участники мероприятия принесли к диппредставительству флаконы с настойкой боярышника, а также плакаты с надписями «Не забудем» и «50 метиловцев — герои России».

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По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 22 декабря 72 человека насмерть отравились концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек.

В конце ноября сообщалось, что в Харьковской области Украины из-за отравления фальсифицированным алкоголем погибли 57 человек. В крови 54 из них нашли метиловый спирт.

