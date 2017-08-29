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Попавшийся на контрабанде бывший зампред ЦБ побоялся возвращаться в Россию

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Сергей Алексашенко
Сергей Алексашенко

Экономист Сергей Алексашенко, в 1990-х годах занимавший должность первого зампреда Центробанка, воздержится от возвращения в Россию до прояснения ситуации с якобы возбужденным против него уголовным делом. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

«Если в отношении меня произнесено словосочетание "уголовное дело", то, видимо, кто-то об этом думает. Лучше я буду избегать той опасности, которую я могу предвидеть», — пояснил Алексашенко.

Бывший чиновник отметил, что адвокаты не подтверждают информацию о возбуждении дела против него, но в то же время отказался говорить о событиях, которые могли привести к уголовному преследованию.

По данным «Московского комсомольца», ранее в августе Алексашенко был задержан таможенниками в аэропорту Домодедово при попытке вывезти в США государственные награды — различные ордена времен СССР. Уточнялось, что эксперты оценили их в 760 тысяч рублей.

Источник в силовых структурах сообщал «Интерфаксу», что в отношении экономиста возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, но после изъятия орденов его отпустили, и он улетел в Соединенные Штаты. Сам бывший чиновник 23 августа подтвердил, что уже две недели находится за пределами России.

Алексашенко в 1990-х занимал должности замминистра финансов и первого заместителя председателя Банка России. Из ЦБ чиновник уволился в сентябре 1998 года после августовского дефолта, который привел к экономическому кризису.

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