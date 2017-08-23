СМИ сообщили о возбуждении дела против бывшего замглавы Минфина

Бывший замглавы Минфина Сергей Алексашенко был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывезти из страны государственные награды на сумму свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщил МК.ru в среду 23 августа со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

«При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через "зеленый" коридор и не задекларировал ценности. В его ручной клади (сумке) инспектор обнаружил семь орденов. Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в США» — рассказал представитель ведомства.

По информации издания, задержанный пытался провезти два ордена Славы 2-й и 3-й степени (1943 года), два ордена Красного Знамени (1938 года) и копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926-1930 годов.

«Мужчина пояснил, что ордена приобретал ранее в Москве и Киеве. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел», — заявил сотрудник Домодедовской таможни.

Сообщается, что проведенная экспертиза признала вывозимые награды культурной ценностью примерной стоимостью 760 тысяч рублей.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»).

В Домодедовской таможне «Ленте.ру» информацию о задержании Алексашенко и возбуждении против него уголовного дела оперативно подтвердить не смогли, предложив связаться с пресс-службой «в рабочее время».

Сам бывший чиновник в своем Twitter опроверг информацию о задержании и сообщил, что уже две недели находится за рубежом.

Сергей Алексашенко в 1993-1995 году занимал пост заместителя министра финансов России. С декабря 1995-го по сентябрь 1998-го был первым зампредом Центробанка России.