Без наград, но в Штатах

Бывший первый замминистра экономики и зампред ЦБ Сергей Алексашенко, возможно, стал фигурантом дела о контрабанде. Скандальную новость и видео изъятия советских госнаград опубликовало издание «Московский комсомолец». Таможенники утверждают, что официальной информации никому не предоставляли. Тем временем сам Алексашенко факт задержания опроверг. В странной ситуации разбиралась «Лента.ру».

Недосказанность

Новость о том, что на Домодедовской таможне задержан по подозрению в контрабанде 57-летний бывший государственный чиновник появилась в «Московском комсомольце» вечером в среду, 24 августа.

«При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через зеленый коридор и не задекларировал ценности», — сообщило издание со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточнялось, что инспектор обнаружил в ручной клади пассажира (в сумке) семь орденов советских времен.

«Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в США, и пояснил, что ордена приобретал ранее в Москве и Киеве. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу силовиков.

Видео: mk.ru

Экспертиза впоследствии установила, что «Сергей Алексашенко пытался вывезти из страны два ордена Славы II и III степени (1943 года), два ордена Красного Знамени СССР (1938 года), копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926-1930 годов». По результатам проверки в отношении Алексашенко было возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Стоимость контрабанды была оценена в 760 тысяч рублей.

На сайте издания размещено видео, на котором человек в форме таможенника с жетоном поочередно достает из картонной коробки советские награды.

В тот же вечер «Лента.ру» связалась с Домодедовской таможней, однако в подразделении не смогли оперативно подтвердить информацию. Одновременно с этим источник «Интерфакс» информацию о задержании и возбуждении уголовного дела подтвердил. Он уточнил, что после непосредственного задержания, которое произошло некоторое время назад, Алексашенко был отпущен к месту следования.

Кадр: YouTube

«Это вполне нормальная практика по делам о контрабанде. То, что эти награды имеют культурную ценность, может установить только исследование, которое, как правило, длится не один день. У силовиков нет оснований на все это время ограничивать человека в правах. Вот его и отпустили тогда», — объяснил возможное развитие событий источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Сам Алексашенко на публикацию о случившемся отреагировал довольно быстро в своем Twitter: «Not arrested. I am out of Russia last two weeks» (Не арестован. Последние две недели я не в России). Тем не менее сам факт разбирательства на таможне он не опроверг.

На следующий день он дал более развернутый комментарий по поводу нашумевших событий «Эху Москвы». «Про уголовное дело бывший зампред ЦБ не знает, и сейчас его адвокат пытается разобраться в ситуации», — пишет издание. Также Алексашенко уточнил, что покидал Россию две недели назад не из Домодедово, а из Шереметьево. На звонки «Ленты.ру» Алексашенко не ответил, у него был включен автоответчик.

Сергей Алексашенко Фото: Станислав Красильников / ТАСС

О возможном фигуранте возможного дела

Особую пикантность истории добавляет личность экономиста.

Сергей Алексашенко — выпускник экономического факультета МГУ. Карьеру начал в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР. Первый заметный пост он получил в начале 1990 года, когда его в качестве эксперта включили в комиссию по экономической реформе Совмина Советского Союза — это была так называемая комиссия Абалкина.

Уже после развала СССР, в 1993-1995 годах, Сергей Алексашенко занимал пост замминистра финансов России, отвечал за налоги, макроэкономическую политику, бюджетное планирование и за переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). В те годы Минфин критиковали за сокращение расходов и за рьяную защиту статей бюджета, связанных с выплатой государственного долга.

Затем Алексашенко переместился в Центробанк, где в ранге первого зампреда трудился до сентября 1998 года. Уволился после дефолта.

Леонид Абалкин Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ»

Одно из ключевых событий в жизни российской экономики тех лет — формирование рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Бумаги выпускал Минфин, ЦБ обслуживал их выпуск. ГКО были нужны для того, чтобы пополнить казну, страдающую от острого дефицита средств. По оценкам некоторых экономистов, система ГКО была построена по принципу финансовой пирамиды. Проверка Генпрокуратуры и спецкомиссии Совета Федерации впоследствии показала, что ГКО выбросили на рынок с большими просчетами с точки зрения интересов российской экономики.

В частности, облигации были краткосрочными и одновременно высокодоходными (владельцам обещали доходность до 60 процентов, при этом для гособлигаций обычные цифры — несколько процентов), поэтому полученные государством от инвесторов деньги не годились для длинных вложений в экономику (например, в промышленность или сельское хозяйство) — их нужно было возвращать, и с большими процентами. ГКО стали отличным инструментом для спекулянтов.

При этом для выплат по облигациям правительству уже не хватало денег, и приходилось выпускать их еще и еще. К 1998 году несовершенная система ГКО стала основным источником финансирования дефицита бюджета. Осенью стало очевидно, что государство не может дальше обслуживать свои обязательства, и после знаменитого ельцинского «не будет» был объявлен дефолт.

По данным Юрия Скуратова, который возглавлял Генпрокуратуру с 1995-го по 2000 год, Алексашенко участвовал в спекуляциях на рынке ГКО и получал прибыль от операций с бумагами. Согласно заключению спецкомиссии Совфеда, решение о дефолте принималось при участии Алексашенко.

После госструктур Сергей Алексашенко перешел в частный сектор — работал в «Интерросе», «Антанта капитале», инвестбанке Merrill Lynch. В 2008 году стал руководителем Центра макроэкономических исследований ВШЭ. Получил известность как критик экономической политики правительства, часто выступает на «Эхе Москвы» и «Радио Свобода».

Джорджтаунский университет Фото: Joshua Roberts / Reuters

Осенью 2013 года Сергей Алексашенко улетел в США на стажировку в Джорджтаунском университете. Он планировал поработать над «парой исследовательских проектов» и вернуться в Москву в мае 2014-го, но остался в Вашингтоне. «Я не скрываю, что я уехал. Более того, я все время говорю: вот есть эмигранты, а есть беженцы. Я — беженец. Я уехал не потому, что решил сделать карьеру или реализовать что-то в Америке, чего не мог сделать здесь. Нет! Я уехал от обстоятельств, начиная с того, что у меня появились серьезные ограничения в отношении возможности работать здесь. Возникли серьезные опасения относительно физической безопасности», — говорил он в ноябре 2015-го.

В американской столице ему нравится «отношение людей, общая атмосфера дружелюбия», из России же он уехал от «агрессии и наэлектризованности».

Бизнес на чужих орденах

Согласно действующему таможенному законодательству, ордена и медали, созданные более 50 лет назад (если верить записи, изъятые награды подпадают под эту категорию), признаются культурными ценностями. Согласно Положению о государственных наградах, законные владельцы таких предметов имеют право на их вывоз при наличии удостоверения и при обязательном декларировании.

Стоит отметить, что изъятие наград времен Великой Отечественной войны и довоенной эпохи — на таможне не редкость.

«Эти вещи представляют большой интерес для коллекционеров по ту сторону границы. В России тоже, но наше законодательство, в отличие от законодательств большинства стран, серьезно ограничивает оборот госнаград. В частности, у нас предусмотрена и уголовная ответственность за приобретение или сбыт государственных орденов и медалей (статья 324 УК РФ)», — рассказал «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией на черном рынке. По его словам, стоимость той или иной награды зависит от количества изготовленных единиц, периода выпуска и наличия наградных документов на нее. «Цена колеблется от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч долларов. Каждый случай индивидуален. Вещь с историей может стоить целое состояние», — уточнил эксперт.

Волна интереса к советским наградам достигла апогея в начале века. Одним из самых громких дел о хищениях наград ветеранов Великой Отечественной стал процесс над экспертами-криминалистами УВД по ВАО Ильей Лазаревым и Алексеем Романенко. Коллеги располагали адресами ветеранов, проживавших на востоке столицы, и совершали точечные квартирные кражи, похищая Звезды Героев Советского Союза, ордена и другие уникальные награды. Во время обыска у одного из фигурантов были изъяты 50 краденых медалей. По приговору Лазарев получил 11 лет колонии, а Романенко — 9,5 лет. Однако после многочисленных пересудов сроки им скостили. Лазарев освободился по УДО, но уже в 2016 году попался при попытке продать награды из старых запасов, не изъятые в процессе следствия.