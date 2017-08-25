Силовые структуры
 
Последние новости
Раскрыта тайна вавилонских математиков
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
В сети похохотали над фейковыми ягодицами Тома Круза
«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы
Мойщик посуды в чарльстонском ресторане убил шеф-повара и захватил заложников
Falcon 9 с возвращаемой ступенью вывела на орбиту тайваньский спутник
Тинькофф банк подал в суд на «любителей дешевого хайпа»
Популярные новости
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Раскрыта тайна вавилонских математиков
В сети похохотали над фейковыми ягодицами Тома Круза
Тинькофф банк подал в суд на «любителей дешевого хайпа»
Мойщик посуды в чарльстонском ресторане убил шеф-повара и захватил заложников
В деле об издевательствах над ярославской школьницей появилось 16 фигурантов
Найден засасывавший насмерть дельфин

Без наград, но в Штатах

Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Бывший первый замминистра экономики и зампред ЦБ Сергей Алексашенко, возможно, стал фигурантом дела о контрабанде. Скандальную новость и видео изъятия советских госнаград опубликовало издание «Московский комсомолец». Таможенники утверждают, что официальной информации никому не предоставляли. Тем временем сам Алексашенко факт задержания опроверг. В странной ситуации разбиралась «Лента.ру».

Недосказанность

Новость о том, что на Домодедовской таможне задержан по подозрению в контрабанде 57-летний бывший государственный чиновник появилась в «Московском комсомольце» вечером в среду, 24 августа.

«При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через зеленый коридор и не задекларировал ценности», — сообщило издание со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточнялось, что инспектор обнаружил в ручной клади пассажира (в сумке) семь орденов советских времен.

«Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в США, и пояснил, что ордена приобретал ранее в Москве и Киеве. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу силовиков.

Видео: mk.ru

Экспертиза впоследствии установила, что «Сергей Алексашенко пытался вывезти из страны два ордена Славы II и III степени (1943 года), два ордена Красного Знамени СССР (1938 года), копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926-1930 годов». По результатам проверки в отношении Алексашенко было возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Стоимость контрабанды была оценена в 760 тысяч рублей.

На сайте издания размещено видео, на котором человек в форме таможенника с жетоном поочередно достает из картонной коробки советские награды.

В тот же вечер «Лента.ру» связалась с Домодедовской таможней, однако в подразделении не смогли оперативно подтвердить информацию. Одновременно с этим источник «Интерфакс» информацию о задержании и возбуждении уголовного дела подтвердил. Он уточнил, что после непосредственного задержания, которое произошло некоторое время назад, Алексашенко был отпущен к месту следования.

«Это вполне нормальная практика по делам о контрабанде. То, что эти награды имеют культурную ценность, может установить только исследование, которое, как правило, длится не один день. У силовиков нет оснований на все это время ограничивать человека в правах. Вот его и отпустили тогда», — объяснил возможное развитие событий источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Сам Алексашенко на публикацию о случившемся отреагировал довольно быстро в своем Twitter: «Not arrested. I am out of Russia last two weeks» (Не арестован. Последние две недели я не в России). Тем не менее сам факт разбирательства на таможне он не опроверг.

На следующий день он дал более развернутый комментарий по поводу нашумевших событий «Эху Москвы». «Про уголовное дело бывший зампред ЦБ не знает, и сейчас его адвокат пытается разобраться в ситуации», — пишет издание. Также Алексашенко уточнил, что покидал Россию две недели назад не из Домодедово, а из Шереметьево. На звонки «Ленты.ру» Алексашенко не ответил, у него был включен автоответчик.

О возможном фигуранте возможного дела

Особую пикантность истории добавляет личность экономиста.

Сергей Алексашенко — выпускник экономического факультета МГУ. Карьеру начал в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР. Первый заметный пост он получил в начале 1990 года, когда его в качестве эксперта включили в комиссию по экономической реформе Совмина Советского Союза — это была так называемая комиссия Абалкина.

Уже после развала СССР, в 1993-1995 годах, Сергей Алексашенко занимал пост замминистра финансов России, отвечал за налоги, макроэкономическую политику, бюджетное планирование и за переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). В те годы Минфин критиковали за сокращение расходов и за рьяную защиту статей бюджета, связанных с выплатой государственного долга.

Затем Алексашенко переместился в Центробанк, где в ранге первого зампреда трудился до сентября 1998 года. Уволился после дефолта.

Одно из ключевых событий в жизни российской экономики тех лет — формирование рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Бумаги выпускал Минфин, ЦБ обслуживал их выпуск. ГКО были нужны для того, чтобы пополнить казну, страдающую от острого дефицита средств. По оценкам некоторых экономистов, система ГКО была построена по принципу финансовой пирамиды. Проверка Генпрокуратуры и спецкомиссии Совета Федерации впоследствии показала, что ГКО выбросили на рынок с большими просчетами с точки зрения интересов российской экономики.

В частности, облигации были краткосрочными и одновременно высокодоходными (владельцам обещали доходность до 60 процентов, при этом для гособлигаций обычные цифры — несколько процентов), поэтому полученные государством от инвесторов деньги не годились для длинных вложений в экономику (например, в промышленность или сельское хозяйство) — их нужно было возвращать, и с большими процентами. ГКО стали отличным инструментом для спекулянтов.

При этом для выплат по облигациям правительству уже не хватало денег, и приходилось выпускать их еще и еще. К 1998 году несовершенная система ГКО стала основным источником финансирования дефицита бюджета. Осенью стало очевидно, что государство не может дальше обслуживать свои обязательства, и после знаменитого ельцинского «не будет» был объявлен дефолт.

По данным Юрия Скуратова, который возглавлял Генпрокуратуру с 1995-го по 2000 год, Алексашенко участвовал в спекуляциях на рынке ГКО и получал прибыль от операций с бумагами. Согласно заключению спецкомиссии Совфеда, решение о дефолте принималось при участии Алексашенко.

После госструктур Сергей Алексашенко перешел в частный сектор — работал в «Интерросе», «Антанта капитале», инвестбанке Merrill Lynch. В 2008 году стал руководителем Центра макроэкономических исследований ВШЭ. Получил известность как критик экономической политики правительства, часто выступает на «Эхе Москвы» и «Радио Свобода».

Осенью 2013 года Сергей Алексашенко улетел в США на стажировку в Джорджтаунском университете. Он планировал поработать над «парой исследовательских проектов» и вернуться в Москву в мае 2014-го, но остался в Вашингтоне. «Я не скрываю, что я уехал. Более того, я все время говорю: вот есть эмигранты, а есть беженцы. Я — беженец. Я уехал не потому, что решил сделать карьеру или реализовать что-то в Америке, чего не мог сделать здесь. Нет! Я уехал от обстоятельств, начиная с того, что у меня появились серьезные ограничения в отношении возможности работать здесь. Возникли серьезные опасения относительно физической безопасности», — говорил он в ноябре 2015-го.

В американской столице ему нравится «отношение людей, общая атмосфера дружелюбия», из России же он уехал от «агрессии и наэлектризованности».

Бизнес на чужих орденах

Согласно действующему таможенному законодательству, ордена и медали, созданные более 50 лет назад (если верить записи, изъятые награды подпадают под эту категорию), признаются культурными ценностями. Согласно Положению о государственных наградах, законные владельцы таких предметов имеют право на их вывоз при наличии удостоверения и при обязательном декларировании.

Стоит отметить, что изъятие наград времен Великой Отечественной войны и довоенной эпохи — на таможне не редкость.

«Эти вещи представляют большой интерес для коллекционеров по ту сторону границы. В России тоже, но наше законодательство, в отличие от законодательств большинства стран, серьезно ограничивает оборот госнаград. В частности, у нас предусмотрена и уголовная ответственность за приобретение или сбыт государственных орденов и медалей (статья 324 УК РФ)», — рассказал «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией на черном рынке. По его словам, стоимость той или иной награды зависит от количества изготовленных единиц, периода выпуска и наличия наградных документов на нее. «Цена колеблется от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч долларов. Каждый случай индивидуален. Вещь с историей может стоить целое состояние», — уточнил эксперт.

Волна интереса к советским наградам достигла апогея в начале века. Одним из самых громких дел о хищениях наград ветеранов Великой Отечественной стал процесс над экспертами-криминалистами УВД по ВАО Ильей Лазаревым и Алексеем Романенко. Коллеги располагали адресами ветеранов, проживавших на востоке столицы, и совершали точечные квартирные кражи, похищая Звезды Героев Советского Союза, ордена и другие уникальные награды. Во время обыска у одного из фигурантов были изъяты 50 краденых медалей. По приговору Лазарев получил 11 лет колонии, а Романенко — 9,5 лет. Однако после многочисленных пересудов сроки им скостили. Лазарев освободился по УДО, но уже в 2016 году попался при попытке продать награды из старых запасов, не изъятые в процессе следствия.

Иван Петров
Марат Селезнев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экономист Сергей Алексашенко не подтверждает информацию о возбуждении против себя уголовного дела из-за контрабанды
Бывшего замминистра финансов Алексашенко поймали на контрабанде культурных ценностей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0422 августа

С чем идут на дело в Америке

Рейтинг самых криминальных стволов США
19:2422 августа

Пнувший полицейского мужчина получил 3,5 года колонии

21:4324 августа

Генпрокуратура России пояснила свои действия в отношении Браудера

14:2922 августа

Суд закрыл дело против убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи

Силовые структуры14:3919 августа
Место происшествия

Резня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих

Пострадали семь человек, нападавший убит
00:50Сегодня

Автомобиль из кортежа генсека НАТО попал в аварию в Варшаве

11:4122 августа

Вора в законе Шакро Молодого оставили под стражей

20:1024 августа

Устроивший резню на заводе ГАЗ нижегородец арестован

Силовые структуры00:0422 августа
Арам Петросян

Картонный террор

Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
18:5224 августа

Участник банды Гагиева осужден на 18 лет за причастность к убийству 14 человек

03:4621 августа

СК опроверг информацию о задержании возможного убийцы пауэрлифтера Драчева

18:3524 августа

Американец признался в попытке продать должность в Росрыболовстве

Россия
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»
Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
Очевидцы сняли льющуюся с потолка воду в Домодедово
Московский автомобилист выстрелил в разозлившего его таксиста
Первый после папы
Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана
Оставленный в машине на жаре двухлетний ребенок умер в Татарстане
Все материалы
Мир
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Мойщик посуды в чарльстонском ресторане убил шеф-повара и захватил заложников
Россия вновь направила запрос в Интерпол на арест Браудера
Россиянка украла сына из-под опеки и вывезла из Италии
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
Пострадавшие от взрыва в Киеве оказались близкими Героя Украины
Москва передала следователям дополнительные данные по катастрофе MH17 в Донбассе
Литовские депутаты назвали мост на границе с Белоруссией угрозой нацбезопасности
В Киеве осквернили памятник с вонзенным в карту России мечом
Президент Приднестровья назвал возможную причину возобновления войны с Молдавией
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
«Борщевой набор» в России подешевеет на 30 процентов
Молодые россияне подсели на микрокредиты
Bank of America поверил в ускорение российской экономики
ОПЕК выполнила соглашение по ограничению нефтедобычи на 94 процента
Орешкин отклонил предложение об утильсборе на импортную обувь
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Купить президента
Чем соблазняют чиновников
Павел Иванкин: Время Белозерова: что стало с РЖД
Два года работы в жестких условиях не прошли даром
В «Сколково» в октябре пройдет форум «Открытые инновации»
Путин потребовал очистить российский рынок от контрафакта
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
ФАС разоблачила картельный сговор поставщиков техники для системы ГАС «Выборы»
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Генпрокуратура России пояснила свои действия в отношении Браудера
Автомобиль из кортежа генсека НАТО попал в аварию в Варшаве
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Устроивший резню на заводе ГАЗ нижегородец арестован
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Falcon 9 с возвращаемой ступенью вывела на орбиту тайваньский спутник
Раскрыта тайна вавилонских математиков
Раскрыты подробности древней космической катастрофы
Найден засасывавший насмерть дельфин
Все материалы
Спорт
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы
Два гола Кокорина вывели «Зенит» в групповой этап Лиги Европы
Аршавин раскритиковал женский футбол
ЦСКА и «Спартак» узнали соперников в Лиге чемпионов
Спешившие на матч с «Зенитом» фанаты «Утрехта» перешли российскую границу пешком
Все материалы
Культура
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Кирилл Серебренников (в центре)«Клетка — всегда плохо»
Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей
Бальзам на уши
Без российских инженеров не было бы техно, Rammstein и игры Doom
Конь БоДжек пропал в трейлере нового сезона
Мединский прокомментировал уход Никиты Михалкова из совета Фонда кино
Тейлор Свифт выпустит новый альбом в ноябре
Умер балетмейстер Владимир Василёв
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
В сети принялись искать спрятавшуюся в зелени змею
В сети похохотали над фейковыми ягодицами Тома Круза
Мужчина поделился экстремистскими видео с двумя подписчиками и сел на пять лет
В сети позавидовали «идеальной фигуре» сэндвича с индейкой
В заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик
Измазанного в ягодном пироге канадца приняли за людоеда
Все материалы
Ценности
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Volvo поможет избавиться от бардака в машине
В центре Москвы установили гигантский оранжевый пакет ЦУМа
Дизайнер Катя Добрякова обстебала в новой коллекции московские стройки
Новый iPhone получит корпус из нефти и бересты
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Самое дорогое — это страховка»
Как поступают с разъяренными быками в старинном испанском городке
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Туроператор Ted Travel объявил о прекращении деятельности
Туристов в Италии оштрафовали на четыре тысячи евро за кражу песка с пляжа
Для россиян организовали поездки в Тбилиси за американской визой
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Парижский отель решил привлечь туристов поездками на «Уралах»
Все материалы
Из жизни
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Попытки увезти юного мужа из Нигерии стоили 72-летней британке 25 тысяч долларов
В Британии появилась самая сексуальная преступница
Берлинских школьников оградили стеной от проституток
Все материалы
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45
Повседневная жизнь с 380-сильным заряженным кроссовером
Огромные кабриолеты, которые нельзя не хотеть
Невероятно роскошные кабриолеты, впечатляющие своими масштабами
«Гелики» на природе: из Канады на Аляску
Потрясающие снимки G-Классов из 13-дневного путешествия фотографов
Все конкуренты Lada Vesta SW Cross
С кем новый универсал Lada поборется за кошельки прижимистых покупателей
UAZ защитил «Патриот» трехмиллиметровым стальным листом
«Шкода» сделает выразительный купе-кроссовер с новой эмблемой
Volkswagen представил самый маленький и дешевый кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы