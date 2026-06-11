Трамп рассказал о просьбе от иранских чиновников

Трамп заявил, что иранские чиновники якобы просили его остановить бомбардировки

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что якобы общался с иранскими чиновниками. Глава Белого дома рассказал о просьбе, которую от них услышал.

Трамп не стал раскрывать, с кем именно у него состоялись контакты, однако отметил, что это высокопоставленные чиновники, рассказал корреспондент телеканала. По словам президента США, они попросили его остановить бомбардировки Исламской Республики.

Ранее Трамп заявил, что США намерены вновь нанести сильный удар по Ирану. Позднее иранский президент Масуд Пезешкиан назвал угрозы американского лидера «признаком отчаяния», а не силы.