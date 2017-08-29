Иранская полиция накрыла сотню голубей-наркокурьеров

Иранская полиция конфисковала сотню почтовых голубей, которых использовали для контрабанды наркотиков. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство IRNA.

Полицейские обнаружили птиц во время антинаркотических рейдов в провинции Керманшах на западе страны. По информации стражей порядка, использование голубей в контрабанде наркотиков — явление относительно новое. Упакованные в маленькие коробочки наркотики были прикреплены к лапам птиц, которые распространяли их по территории провинции.

В мае таможенники в Кувейте поймали почтового голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака. В рюкзачке, прикрепленном к спине птицы, находилось 178 таблеток. Пернатого поймали, когда он пролетал неподалеку от здания таможни.

В начале 2011-го внимание колумбийской полиции привлек почтовый голубь, который долго не мог подняться в воздух и улететь. Выяснилось, что к спине птицы прикреплен пакетик с 45 граммами марихуаны, который он должен был доставить в тюрьму города Букараманга.

