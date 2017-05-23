В Кувейте поймали голубя c полным рюкзачком наркотиков

Таможенники в Кувейте поймали почтового голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что в рюкзачке, прикрепленном к спине птицы, находилось 178 таблеток. Пернатого поймали, когда он пролетал неподалеку от здания таможни.

В октябре прошлого года индийская полиция задержала в Кашмирской долине свыше 150 голубей. Предполагается, что их использовала для шпионажа пакистанская разведка.

В начале 2011-го внимание колумбийской полиции привлек почтовый голубь, который долго не мог подняться в воздух и улететь. Выяснилось, что к спине птицы прикреплен пакетик с 45 граммами марихуаны, который он должен был доставить в тюрьму города Букараманга.