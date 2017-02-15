Индийский контрабандист попытался провести 12 золотых слитков в прямой кишке

Индийца арестовали в аэропорту города Хайдарабад за попытку провезти через таможню 1,2 килограмма золота, спрятанные в прямой кишке. Об этом пишет Daily Mail.

Таможенников насторожила странная походка мужчины, прилетевшего из Сингапура. При обыске в багаже у подозрительного пассажира изъяли 800 грамм золота — оно было спрятано внутри светодиодных лампочек. После этого было решено сделать мужчине рентген. Сканирование показало наличие 12 золотых слитков в его прямой кишке.

В общей сложности у задержанного изъяли два килограмма драгметалла ориентировочной стоимостью в 87 тысяч долларов.

Представитель таможни аэропорта имени Раджива Ганди выразил уверенность, что задержанный является опытным нелегальным перевозчиком золота. «Не каждый сможет передвигаться с кусками золота в заду», — отметил эксперт.

Как поясняет Daily Mail, золото в Индии имеет более высокую рыночную стоимость, чем в Сингапуре или Дубае, что делает его привлекательным для контрабанды.