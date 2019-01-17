США раскрыли планы по ядерному сдерживанию России

США продолжат проводить политику, направленную на ядерное сдерживание России и Китая. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, передает ТАСС.

«Что касается России и Китая, то у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал, и мы нацелены на то, чтобы полагаться на наше сдерживание», — заявил он. По его словам, речь идет о наращивании ядерного потенциала, а не о расширении американской системы ПРО в мире.

В то же время он подчеркнул, что глава американского государства Дональд Трамп стремится наладить отношения с двумя странами. США прозрачны с Россией и Китаем относительно наших планов в сфере противоракетной обороны, заверил источник.

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Представитель администрации добавил, что система противоракетной обороны США будет направлена против «государств-изгоев», таких как Иран. «Например, те силы, которые мы разместили в Европе, находятся там для того, чтобы противостоять угрозам вне региона, как, например, угроза со стороны Ирана», — отметил он.

Год назад был опубликован текст «Обзора ядерной политики» США, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности страны. Согласно ему, главными внешними угрозами для Вашингтона названа растущая военная мощь России, а также возможности Китая, КНДР и Ирана. В «Обзоре», в частности, предлагалось к 2019 финансовому году завершить программу продления эксплуатации термоядерных боеголовок W76, предназначенных для баллистических ракет Trident II.

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