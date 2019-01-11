Российское оружие отправили в четвертое измерение

Россия и Китай уже достигли «четвертого измерения» в сфере вооружений. Об этом пишет издание The Hill.

Автор материала, бывший командующий Северным командованием США генерал-майор в отставке Говард Томпсон, отмечает, что гиперзвуковые ракеты, представленные соперниками США, способны гарантированно преодолеть американские системы ПВО. Кроме того, так называемый «эффект четвертого измерения» дает преимущество России и Китаю, поскольку в случае нападения у США время для принятия решения будет сведено к минимуму.

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«Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы противоракетной обороны, а также наше оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе», — отмечается в статье.

29 декабря стало известно, что США в срочном порядке объявили секретный тендер на разработку и реализацию комплекса перехвата российских гиперзвуковых «Авангардов».

Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина. В ходе испытаний боевой блок ракеты набрал скорость около 27 Махов (скоростей звука). По словам вице-премьера Юрия Борисова, «на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить».

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