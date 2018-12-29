«Авангард» назвали причиной паники в США

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» стал причиной паники в Пентагоне. Об этом пишет Welt.

По мнению автора статьи, для отраслевых экспертов запуск в России гиперзвуковой ракеты не вызывает удивления, но заставляет еще больше беспокоиться о последствиях. Еще в марте начальник Стратегического командования США Джон Хайтен заявил, что у Пентагона нет систем защиты от подобного оружия. Теперь в США «действуют под давлением», объявив срочный секретный тендер на разработку и реализацию комплекса перехвата таких ракет.

Материалы по теме Русские потрошители Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос

Ранее 29 декабря главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский предположил, что отделение боеголовки от носителя у «Авангарда» происходит гораздо раньше, чем у обычных межконтинентальных баллистических ракет (1200-1500 километров над поверхностью Земли). По его словам, из-за этого современные системы противоракетной обороны не способны перехватить российскую разработку.

Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина. В ходе испытаний боевой блок ракеты набрал скорость около 27 Махов (скоростей звука). По словам вице-премьера Юрия Борисова, «на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!