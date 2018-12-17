Россия понизила эффективность американской ПРО в Европе

В России разработаны военно-технические меры, позволяющие снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе, сообщил «Красной звезде» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Материалы по теме Ядерный привет Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия

«Данные меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью», — сказал военачальник.

Генерал-полковник добавил, что также «предполагается развить имеющийся научно-технический задел в части варьирования траекторно-баллистических возможностей МБР (межконтинентальная баллистическая ракета — прим. «Ленты.ру»), продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны».

По словам Каракаева, первые образцы ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым оснащением будут поставлены на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в 2019 году. Командующий РВСН добавил, что перевооружение с «Воевод» на «Сарматы» начнется с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

В декабре заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков заявил, что торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат» с моноблочной боевой частью способны гарантированно уничтожить США, что делает ядерную войну бессмысленной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!