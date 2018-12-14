У нового «Академика Ковалева» отвалился якорь

У морского транспорта вооружения проекта 20180ТВ «Академик Ковалев» в декабре после шторма отвалился якорь левого борта, сообщил Mil.Press FLOT флотский источник.

В северодвинской «Звездочке», где строился корабль, данную информацию изданию подтвердили. «На предприятии в курсе ситуации, комментарий предоставим позднее, если появится больше информации», — сказал пресс-секретарь «Звездочки» Евгений Гладышев.

Директор по продажам завода «Красный Якорь» Михаил Горин заявил изданию, что потерю якоря нельзя считать редкой ситуацией. Менеджер отметил важность импортозамещения, поскольку утерянное изделие было произведено за рубежом.

«Академик Ковалев» был заложен в декабре 2011 года. Корабль вошел в состав Тихоокеанского флота через четыре года. Длина корабля — более 107 метров, ширина — примерно 18 метров, водоизмещение — около 6 тысяч тонн. «Академик Ковалев» способен транспортировать различные грузы, в том числе в ледовой обстановке, а также оснащен системой автоматического позиционирования судна, позволяющей удерживаться в заданной точке в сложных ветро-волновых условиях, 90-тонным краном и оборудованием для посадки на палубу вертолетов Ка-27.

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В декабре издание The National Interest написало, что в настоящее время ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМСФ НОАК, фактически является флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах.

В октябре на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на док упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.

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