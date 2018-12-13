В США испугались российской «Мертвой руки»

Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») мог стать еще более смертоносным, пишет The National Interest.

Американский журнал обратил внимание на заявление бывшего начальника (в 1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктора Есина, который отметил, что система «Периметр» функционирует и усовершенствована.

«И, если Россия сейчас публично обсуждает "Периметр", это служит поводом для беспокойства остальных», — пишет издание.

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О «Периметре» Есин рассказал в ноябре. Тогда эксперт также сообщил, что после срабатывания комплекс запустит «только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора».

Реагируя на подобное заявление бывшего главы Главного штаба РВСН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что публичные заявления о неэффективности российского оружия нежелательны, поскольку не поднимают боевой дух и не укрепляют обороноспособность страны, а личное мнение по вопросам реальных возможностей вооружений лучше доносить до должностных лиц в закрытом порядке.

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