Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян

Публичные заявления о неэффективности российского оружия нежелательны, поскольку не поднимают боевой дух и не укрепляют обороноспособность страны, а личное мнение по вопросам реальных возможностей вооружений лучше доносить до должностных лиц в закрытом порядке. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал «Федеральному агентству новостей» заявление бывшего начальника (1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина.

Как отмечает депутат, «у человека, который является экс-командующим, есть своя точка зрения на этот счет».

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Парламентарий добавил, что для СМИ бы «не стал озвучивать подобную информацию, которая не всегда может соответствовать действительности». По мнению Шерина, российские ракеты по своим тактико-техническим характеристикам «абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника — блока НАТО».

В ноябре Есин в интервью еженедельнику «Звезда» усомнился в эффективности российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»). «Когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — говорил он.

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