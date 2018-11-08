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J-10B выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист»

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Twitter / HenriKenhmann

Истребитель J-10B в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 выполнил фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист». Соответствующее видео разместил в Twitter пользователь East Pendulum, который отдельно отметил успех КНР в разработке турбореактивных двигателей с управляемым вектором тяги.

Согласно Jane’s, истребители J-10B, которые задействованы в AirShow China 2018, оснащены китайскими силовыми агрегатами WS-10. Авиационная и оборонная выставка AirShow China 2018 проходит с 6 по 11 ноября в Чжухае (Китай).

Китайский всепогодный многоцелевой истребитель четвертого поколения J-10 считается аналогом российского МиГ-35. Первый полет серийная машина совершила в июне 2002 года. Первоначально J-10 получали российские двигатели, в дальнейшем истребители оснащались китайскими силовыми установками.

В сентябре в Китае заявили о завершении разработки силового агрегата WS-15 для истребителя пятого поколения J-20, который ранее оснащался российским двигателем.

В 2011 году Китай приобрел 150 двигателей АЛ-31Ф (используются на истребителях Су-27 и J-11) и 123 двигателя АЛ-31ФН (для J-10). В 2012 году Пекин и Москва подписали контракт на поставку 140 двигателей АЛ-31Ф. Сумма сделки оценивается в 700 миллионов — один миллиард долларов.

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