В США объяснили провал российского «Панциря» в Сирии

Низкая эффективность комплексов «Панцирь-С1», прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, объясняется тем, что данные зенитные ракетно-пушечные системы лишены радара, способного выявлять небольшие цели, перемещающиеся на малых скоростях, заявил War Is Boring военный эксперт Майкл Кофман.

«Он ("Панцирь-С1" — прим. «Ленты.ру») не был создан для этого. Каковы доказательства того, что "Тор" работает лучше? Хорошо, есть одна статья, в которой, кажется, очень положительно говорилось о "Торе" и крайне негативно — про "Панцирь"», — заявил специалист.

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По мнению Кофмана, при обсуждении «Панцирь-С1» необходимо обратить внимание на конкуренцию между производителями военной техники и общий контекст сложившейся ситуации, хотя «факты могут поддержать общий вывод».

Таким образом американское издание отреагировало на то, что в ноябре российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook перепечатку публикации о бесполезности «Панцирь-С1», прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в отличие от «Тор-М2У», а спустя сутки удалил ее.

В июле War Is Boring написало, что российские территории восточнее Урала беззащитны перед американской, японской и китайской угрозами.

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