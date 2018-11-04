Военный эксперт опубликовал пост о провале «Панциря» в Сирии и удалил его

Известный российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из Telegram-канала «Военные журналисты», в которой говорится о бесполезности зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Спустя сутки Мураховский удалил пост, на что обратил внимание другой военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Оказывается, что наши вооружения журналистам и экспертам можно только хвалить. Да и то не всегда (это уже из своей личной практики)», — отметил блогер.

«Военные журналисты» со ссылкой на неназванных российских офицеров сил противовоздушной обороны в Латакии, где и расположена база Хмеймим, написали, что «в реальной боевой обстановке "Панцирь" не оправдывает возложенных на него надежд». Так, по утверждению Telegram-канала, в Сирии выяснилось, что эти комплексы практически «не видят» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся беспилотники, но в то же время регулярно фиксируют летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивают с толку операторов.

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Канал доказал низкую эффективность «Панцирей» в сравнении с комплексами «Тор-М2У», о наличии которых на Хмеймиме впервые стало известно в апреле текущего года. «1 июля был совершен первый налет БПЛА, причем три аппарата из группы БПЛА сумели подлететь к территории российской базы и сбросить девять самодельных взрывных устройств. Сразу после начала атаки расчет "Тор-М2У" обнаружил цели и поразил четыре БПЛА пятью зенитно-управляемыми ракетами на высотах 2,5-3 километра. В свою очередь еще три беспилотника сбил "Панцирь-С1", однако израсходовал на это аж 13 ракет», — сказано в публикации.

Минобороны России регулярно сообщает об отраженных атаках кустарно сделанных беспилотников на базу Хмеймим. Так, в августе ведомство отчиталось об уничтожении за последний месяц 45 аппаратов с самодельными бомбами. Тогда военные не говорили конкретно, при помощи какого вооружения были сбиты дроны (например, фигурировали такие формулировки, как «средства ПВО базы» и «штатные зенитные огневые средства»), хотя еще в январе Минобороны публично отмечало роль «Панцирей» в защите российской авиабазы.

«Панцирь-С1» производится тульским «Конструкторским бюро приборостроения», входящим в периметр госкорпорации «Ростех». В производстве «Торов» задействованы различные структуры концерна «Алмаз-Антей», который напрямую принадлежит правительству России.

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