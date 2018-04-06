«Панцирь» после Сирии научили бороться с реактивными снарядами

Российский ракетно-пушечный зенитный комплекс «Панцирь» подвергся доработкам по итогам применения в Сирии. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками ПВО-ПРО России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

«Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса «Панцирь». В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим», — пояснил он, добавив, что многие из генеральных конструкторов систем ПВО не по одному разу побывали в Сирии, чтобы лично увидеть, как работают их детища.

При этом генерал отметил, что главным приобретением войск ПВО-ПРО в Сирии стали люди, получившие практический опыт выполнения боевых задач. По его словам, за все время конфликта в САР побывали свыше четырех тысяч военнослужащих данного рода войск, из них более тысячи — офицеры.

11 марта сообщалось, что боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи беспилотника. Дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, также атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы

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