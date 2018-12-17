Мощнейший в мире БТР выпустил ракеты

Созданный в Израиле бронетранспортер (БТР) Namer может заменить американский M2 Bradley и выступать прототипом американской боевой машины пехоты будущего, пишет The Popular Mechanics. Видео стрельб противотанковыми управляемыми ракетами из выдвижной установки машины на YouTube опубликовало Министерство обороны Израиля.

Американский журнал отмечает, что модернизированная машина получила беспилотную башню с 30-миллиметровой автоматической пушкой и выдвижной установкой для запуска пары противотанковых ракет Spike-MR. Также Namer, созданный на базе танка Merkava IV, снабжен системой активной танковой защиты Trophy.

«В результате получается самая вооруженная и бронированная машина огневой поддержки», — пишет американский журнал.

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Namer начал разрабатываться израильской компанией Rafael в 2000-х годах как тяжелый бронетранспортер. Масса машины составляет 60 тонн. Для сравнения, M2 Bradley легче примерно в два раза, а российский БМП-3 — в три.

В настоящее время российский «Уралвагонзавод» работает над боевой бронированной машиной Т-15, создаваемой на базе на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Прототип изделия, масса которого превышает 50 тонн, впервые показан на параде Победы в Москве в мае 2015 года.

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