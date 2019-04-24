Британский парламент предупредил об угрозе ядерной войны

Отсутствие договоренностей в соглашениях по контролю над вооружениями повышает вероятность применения ядерного оружия, считают в британском парламенте. Об этом сообщает The Independent.

«Из-за разрушающихся отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новыми возможностями и технологиями, но при этом не идущими на контакт друг с другом, риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем со времен холодной войны», — утверждает председатель Комитета по международным отношениям Дэвид Хауэлл.

Он добавил, что комитет на следующей неделе внесет на рассмотрение Договор о нераспространении ядерного оружия. По словам Хауэлла, это возможность подтолкнуть представителей государств к диалогу. Он выразил надежду, что страны-члены НАТО смогут поспособствовать возрождению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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В октябре 2018 года администрация президента США Дональда Трампа заявила, что США выйдут из ДРСМД, сославшись на то, что российская сторона нарушает условия соглашения. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД и заявил, что Россия вынуждена создавать новые виды вооружений и развертывать их в отношении тех государств, где принимаются решения, угрожающие безопасности страны.

В мае 2018 года американский лидер заявил о выходе США из ядерной сделки, согласно которой Иран отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. Трамп обвинил Тегеран в невыполнении его условий, а также пригрозил возобновлением ограничительных мер.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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